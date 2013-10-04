كاريس بشار تلعب بطولة "خواتم"

دمشق ـ بدأ المخرج ناجي طعمي بتصوير مسلسل "خواتم" في دمشق، من إنتاج شركة "غولدن لاين"، عن نص للكاتبة ناديا الأحمر، عالجه درامياً الكاتب عبد المجيد حيدر، وأدخل عليه طعمي عدة تعديلات، وذلك بعدما أصبح المسلسل المؤجل من الموسم الفائت في عهدته مؤخراً.

وربما يفتتح هذا المسلسل موسم عودة نجوم الدراما السورية إلى دمشق، بعد مغادرة معظهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد منذ مايزيد على العامين، حيث يقف النجمان: عبد المنعم عمايري وكاريس بشّار أمام كاميرا طعمي، بعد غيابهما عن الأَضواء في الموسم الفائت.

كما يضم "خواتم" على قائمة أبطاله: مرح جبر، جيني إسبر، كنده حنّا، نادين تحسين بيك، ميلاد يوسف، ميرنا شلفون، خالد القيش وآخرين.