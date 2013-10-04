فالنسيا يوقف عادل رامي لمدة آسبوع

مدريد- وصلت الحرب الكلامية بين نادي فالنسيا الإسباني ومدافعه الدولي الفرنسي عادل رامي إلى مرحلة حرجة الجمعة بعد أن أعلن النادي إيقاف اللاعب لمدة أسبوع دون دفع راتبه.

وبدأ فالنسيا في إتخاذ إجراءات تأديبية ضد رامي الأسبوع الماضي بعد أن وجه اللاعب إنتقادات حادة إلى المدرب ميروسلاف ديوكيتش وزملائه في الفريق خلال مقابلة إذاعية.

وقال فالنسيا في بيان إنه قرر إيقاف رامي بعد اجتماع مع اللاعب ومحاميه أبدى خلاله آسفه لتصريحاته.

وأضاف البيان: "بعيدا عن العقوبة إتفق فالنسيا وعادل رامي على العمل معا لإيجاد حل يرضي الطرفين".

ووضعت تصريحات اللاعب الفرنسي على طريق الصدام مع إدارة فالنسيا.

وقال رامي في المقابلة: "فقدنا جهود ديفيد البيلدا وروبرتو سولدادو وتينو كوستا هذا العام، ولدينا الآن مجموعة من اللاعبين لا ينظرون إليك".

وأضاف: "لا أتحدث إلى ديوكيتش، إنه قائد السفينة لكننا سنرى أين سينتهي بنا المطاف في نهاية الموسم".

وشارك رامي في ثلاث مباريات من بين خمس مباريات خاضها فالنسيا في الدوري هذا الموسم ولعب لعشر دقائق في مباراة خسرها الفريق على أرضه 3-0 أمام سوانزي سيتي في كأس الأندية الأوروبية.

وطرد رامي مبكرا في هذه المباراة ليلعب فريقه لمدة 80 دقيقة بعشرة لاعبين.