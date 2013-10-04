فينجر يحذر ويلشير من تدمير سمعته

لندن- وجه الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال الإنكليزي إنتقادات حادة إلى لاعبه جاك ويلشير وحذره من تدمير سمعته بعدما إلتقطت صور للاعب وهو يدخن.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن صورة ويلشير التي نشرت في صحف: "عندما تكون لاعب كرة قدم فانك قدوة، لا يجب أن تفعل ما يؤدي إلى تدمير صحتك".

وأضاف: "حسنا يمكن أن تدمر صحتك عندما تدخن في منزلك أو تشرب الخمر في بيتك ولا يراك أحد لكن عندما تفعل ذلك في الخارج فغنك تدمر سمعتك كقدوة أيضا".

وأكد فينغر إنه لم يحصل على فرصة للحديث مع لاعب منتخب إنكلترا بعد، لكنه قال إنه سيفعل ذلك فقد أصبح التدخين يتم النظر أليه بشكل مختلف عما كان آبان لعب فينغر.

وأضاف: "عندما كنت لاعبا في فرنسا كان لاعبون يدخنون في حافلات الفرق لكن الأمر تغير في هذه الايام، المجتمع الإنكليزي حساس جدا فيما يتعلق بالتدخين لذا بات الأمر صادما".