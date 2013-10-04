بليغريني يجدد الثقة في الحارس هارت

مانشستر- أكد مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي مانويل بليغريني الجمعة أنه يثق تماما في حارس المرمى جو هارت لكن لا يضمن له مكانا في التشكيلة الاساسية.

وجانب التوفيق هارت حارس مرمى منتخب إنكلترا عندما خسر فريقه امام بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 3-1 في دوري أبطال أوروبا وعجز عن التصدي لكرتين من فرانك ريبري وأريين روبن.

ورغم تجديد الثقة في هارت من قبل روي هودجسون مدرب منتخب الإنكليزي بوصفه الحارس الاول في مباراتين سيخوضهما المنتخب في تصفيات كأس العالم هذا الشهر فإن بليغريني لم يذهب إلى هذا المدى.

وقال بليغريني في مؤتمر صحفي عشية مباراة السبت على ارضه امام إيفرتون: "سوف أتخذ قراري ما إذا كان هارت هو الحارس الاساسي".

وأضاف: "بالطبع يعرف جو اأنه يتعين عليه تحسين مستواه لكننا نثق فيه بالطبع".

وعلى عكس سلفه روبرتو مانشيني فإن بليغريني لم يرغب في تحديد أي لاعب بالإسم يتراجع مستواه وأكد أن المسؤولية جماعية.

وقال بليغريني: "بعد كل مباراة أتحدث مع جميع اللاعبين وليس فقط جو هارت، نقوم بتحليل ما جرى في المباراة وسبب الهزيمة والسبب وراء الفوز ايضا".

وأضاف: "بالطبع هارت يشعر أنه لم يكن موفقا لكني أعتقد انه مستمر في الاحتفاظ بثقتنا".

وقال المدرب التشيلي في رده على سؤال ما اذا كان يفكر في منح هارت راحة من اللعب مع الفريق الاول: "أفكر دائما في أمور مختلفة وغدا سأتخذ قراري".