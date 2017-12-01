عمليات التشبه بالنجوم.. تقود 7 أشخاص إلى نتائج صادمة (صور)

أعادت الإيرانية التي تدعى سحر طبر، البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تحولت لمسخ بشري، إلى الأذهان قصص المغرمين بالمشاهير والذين خضعوا لعمليات تجميل للتشبه بهم.

فقد أجرت سحر حوالي 50 عملية تجميل، واقتطعت 50 كيلو غرامًا من وزنها حتى تتشبه بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، وبدلًا من ذلك أثارت صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالفتاة الإيرانية، الكثير من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

مجنونة كيم كارداشيان

أنفقت جوردان جيمس بارك 100 ألف جنيه إسترليني على الجراحة وتصميم الملابس، في محاولة لتبدو وكأنها شبيهة لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان.

وفي عام 2015، أجرت عملية لنفخ الشفاه ووشم الحواجب، وحقن البوتوكس في عدة مناطق، وإزالة الشعر بالليزر لمضاهاة كيم.

ورصدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أبرز المتحولين الذين خضعوا لعمليات تجميل للتشبه بنجومهم المفضلين.

دمية كين البشرية

قام شخصان بالتشبه بـ”دمية كين البشرية”، ولكن يعتبر رودريجو ألفيس الأكثر شهرة.

وأنفق ألفيس البالغ من العمر 35 عامًا، نحو 400 ألف جنيه إسترليني على عمليات جراحية، ويواصل إجراء عمليات التجميل في إطار سعيه للتشبيه الكامل.

واعترف رودريجو مؤخرًا بأنه يريد الانتقال من كين إلى باربي، واتخذ الخطوات الأولى من خلال إجراء عملية زراعة الشعر.

دمية كين البشرية 2

وكان جوستين جدليكا هو الشخص الآخر الذي ينفق آلاف الجنيهات للتشبه بـ”الدمية”، ويدعي أنه أجرى حوالي 550 جراحة ليبدو وكأنه صديق “باربي”، وأنفق 560 ألف دولار.

ويبدو أن أصدقاءه وعائلته يدعمون مساعيه البلاستيكية، حيث قال جوستين: “أصدقائي مندهشون مع جراحتي التجميلية في الواقع”.

حب جوي إسكس

عرض سام بارتون سو نفسه للإفلاس والديون للوصول إلى هيئة المذيع جوي إسكس، حيث أنفق 100 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه إسترليني على أسنانه، و5000 جنيه إسترليني على البوتوكس و 10 آلاف على تجميل الأنف.

شبيه جاستن بيبر

أنفق توبي شيلدون، 35 عامًا، الآلاف أيضًا ليبدو مثل المغني جاستين بيبر، حيثُ قضى وهو كاتب أغانٍ من لوس أنجليس، 5 سنوات في إجراء العديد من العمليات الجراحية بما في ذلك حشو الوجه، وعمليات الذقن وجراحة الجفن.

وقال توبي: “عندما اشتهر جاستن بيبر كنت غيورًا جدًا من مظهره الجيد، كان لديه وجه طفولي أحببته حقًا، بعض الناس يشترون السيارات والقصور الفاخرة، ما أفعله بأموالي هو الحصول على عملية جراحية كي أكون أكثر مثل جاستن بيبر”.

وتوفي توبي في عام 2015 بشكل مأساوي؛ بسبب “التسمم بالعقاقير المتعددة”، بعد العثور عليه في غرفة فندقية في فندق سان فرناندو.

هاجس كاتي برايس

أصيبت جورجينا كلارك، 38 عامًا، وابنتها البالغة من العمر 20 عامًا كايلا موريس، بهاجس التشبه بالمذيعة “كاتي برايس”، وأنفقتا ما يقرب من 60 ألف جنيه إسترليني على الجراحة التجميلية.

وقالت جورجينا عن حياتها قبل الجراحة: “لم أكن أهتم بشكلي، ولم أكن أضع الماكياج، كنت خجولة جدًا”.