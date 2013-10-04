فيديتش: سندرلاند أقوى من شاختار

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

بعد أن حصل الفريق على نقطة بعد تعادل الفريق 1-1 في أوكرانيا، فإن قلب الدفاع الصربي عازم على تقديم عرض قوي من جديد خلال رحلة الفريق إلى "ويرسايد".

وقال فيديتش: "أعتقد أن هذه المباراة تمثل أهمية أكبر بكثير من المباراة التي خضناها في أوكرانيا في دونباس آرينا، بالرغم من أن مباراة شاختار كانت في دوري الأبطال، أعتقد أننا ينبغي أن نؤدي بشكل جيد في سندرلاند، مثلما فعلنا في كييف، وذلك فيما له علاقة بالنواحي الدفاعية. نظرًا للإمكانيات التي في حوزتنا، فإنه بإمكاننا دائماً أن نحرز هدفًا أو اثنين. أعتقد أنه لا يوجد أدنى شك في ذلك".

وقال قائد الشياطين الحمر للموقع الرسمي للنادي: "ليس لنا خيار لنا سوى تقديم أداء دفاعي قوي وأن نمتلك العقلية المناسبة التي تضمن لنا أن نكون بوضعية جيدة".

شاختار دونيتسك مارس ضغوطاً كبيرة على يونايتد خلال المباراة ولكن التعادل احتفظ للاعبي ديفيد مويس بصدارة المجموعة الأولى وقد أثنى فيديتش بشدة على أخلاقيات العمل التي أظهرها زملاؤه بالفريق أثناء المباراة.

وقال: "لقد كانت مباراة جيدة، أعتقد أننا حققنا بعض النتائج السيئة خلال الأسابيع القليلة الماضية وكنا في حاجة لإظهار ردة فعلنا في هذه المباراة. في بعض فترات المباراة، ثبت أنها مباراة قوية. وكما تابع الجميع، فقد أحرزنا هدفاً مبكراً وبدأنا بشكل رائع. ولكنك يجب ألا ننسى أن دونيتسك كان على ملعبه وكان فريقاً قوياً في الوقت نفسه. يملكون القدرة على تقديم كرة قدم رائعة".

"ينبغي أن أقول، بشكل عام، أنني سعيد للغاية بموقف اللاعبين في المباراة، لقد أظهروا قوة الشخصية التي يتميز بها الفريق وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل صالح الفريق ومن أجل صالحهم أنفسهم لذلك أعتبر أن مباراة شاختار هي خير إعداد للمباريات القادمة".