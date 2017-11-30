قطر وعُمان ترفعان أسعار الوقود لشهر كانون أول المقبل

أعلنت قطر وسلطنة عُمان، الخميس، رفع أسعار الوقود المباع محليًا، خلال كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتأتي الأسعار الجديدة؛ اعتمادًا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت شركة قطر للبترول (حكومية)، في بيان، إن سعر لتر البنزين السوبر (95 أوكتان)، للشهر القادم، سيرتفع إلى 1.80 ريال (49.4 سنتًا)، من 1.75 ريال (48 سنتًا)، في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

وسيصل سعر لتر البنزين الممتاز (91 أوكتان)، إلى 1.75 ريال (48 سنتًا)، مقارنة بنحو 1.65 ريال (45.3 سنتًا).

ويرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل، من 1.65 ريال (45.3 سنتًا)، إلى 1.70 ريال (46.7 سنتًا)، للشهر المقبل، بحسب الوزارة.

بدورها، أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن سعر لتر البنزين الممتاز (95 أوكتان)، للشهر القادم، سيرتفع إلى 209 بيسة (54.3 سنتًا)، من 201 بيسة (52.4 سنتًا)، في تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

ورغم الارتفاع في البنزين الممتاز، فإن الاستهلاك المحلي لن يتأثر بشكل كبير؛ نظرًا لأن 80 % من المركبات في السلطنة، صممت لتتناسب مع الوقود العادي (بنزين 91)، حسب إحصائيات رسمية سابقة.

فيما يستقر سعر النوع العادي (بنزين 91)، دون تغيير، عند 186 بيسة (48.3 سنتًا)، للشهر الثاني على التوالي، وفق السقف المحدد من مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء العُماني، في شباط/فبراير الماضي، وضع سقف لسعر بنزين 91 للتر الواحد، المعتمد للشهر نفسه، عند 186 بيسة (48.3 سنتًا)؛ دعمًا للفئات المتأثرة.

وبحسب بيانات الوزارة، سيرتفع سعر لتر الديزل، من 213 بيسة (55.5 سنتًا)، في الشهر الجاري، إلى 219 بيسة (57 سنتًا)، في الشهر المقبل.