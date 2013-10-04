اعتداءات الإخوان على أقباط مصر

القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

أعدت منظمة مرصد المصرية تقريراً للاعتداءات والخسائر التي طالت الكنائس والأقباط في جميع المحافظات المصرية على يد أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ فض اعتصامي "رابعة العدوية "و"النهضة" في 14 أغسطس/آب الماضي.

وتم تقسيم التقرير إلى 3 ملفات، الأول خاص بالكنائس التي تم إحراقها والاعتداء عليها، والثاني يتناول الاعتداءات التي تمت على ممتلكات الأقباط والثالث هو الملف الخاص بالاعتداء على المدارس والمنشآت القبطية.

وأكد التقرير الذي سينشر قريباً أن الأقباط لم يشهدوا في تاريخهم المعاصر اعتداءات بهذا الحجم والتنوع والخطورة، وأن آخر أعتداءات جماعية واسعة النطاق علي كنائسهم وممتلكاتهم وأرواحهم كانت منذ سبعة قرون تلك التي وقعت في عصر السلطان الناصرمحمد بن قلاوون.

ونتج عنها حرق مئات الكنائس في القاهرة والإسكندرية وجهات أخرى بمصر (1309-1340) وعمليات نهب وقتل وعلى أثر هذه الأحداث فرض على الأقباط ارتداء العمائم الزرقاء ونودي بأنه من وجد قبطياً يرتدي عمامة بيضاء أو راكباً فرساً أو بغلاً حل دمه وماله، وإذا ركب حماراً فليركبه مقلوباً، ولا يدخل قبطي الحمام العام وإلا في عنقه جرس.