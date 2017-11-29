شاهد عش الزوجية الخاص بالأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، صورًا من داخل عش الزوجية المحتمل للأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وقالت الصحيفة، إن الأمير هاري وميغان ماركل يتطلعان إلى الاستقرار في قرية لوكنغتون في كوتسولدز، بالقرب من منزل طفولته ومكان نشأته وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

ويقع المنزل الذي من المقرر أن يعيش فيه الثنائي، بالقرب من هايغروف، منزل طفولة هاري وحيث يعيش الأمير تشارلز الآن، وتبلغ تكلفته 7.7 مليون جنيه إسترليني.

وهو أيضًا قريب من منزل مينشينهامبتون الذي يقطنه ابن عمه زارا تيندل وعمته الأميرة آن، وتقع لوكينغتون على بعد 18 ميلًا فقط من بريستول على حدود ويلتشير-جنوب غلوسسترشاير.

وتمتلئ القرية بالعديد من المنازل النائية الكبيرة، التي غالبًا ما تأتي مع اسطبلات خاصة بهم.

وقال أحد سكان قرية لوكنغتون حول الأمر- الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: “رأينا الأمير هاري كثيرًا، إنها أخبار جميلة لسماع أنه سيتزوج قريبًا، وسيكون من الجميل حقًا إذا عاد إلى هنا للعيش”.

كان المقر الملكي في لندن، أعلن رسميًا خطبة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة الراحلة ديانا والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ميغان ماركل.

وجاء في الإعلان الرسمي “أن صاحب السمو الملكي أمير ويلز يسعده أن يعلن خطبة الأمير هاري إلى السيدة ميغان ماركل، وسيعقد حفل الزفاف في ربيع 2018، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول يوم الزفاف في الوقت المناسب”.