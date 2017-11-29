3 شواهد تثبت أن إيلون ماسك هو من اخترع عملة “البيتكوين”

مع تخطي عملة “البيتكوين” حاجز الـ10 آلاف دولار، انتشرت مقالة على موقع “ميديوم” كتبها طالب يُدعى ساهيل في جامعة “ييل”، ومتدرب سابق بشركة “سبيس إكس”، المملوكة لإيلون ماسك.

وقال ساهيل في المقالة إن الميلياردير إيلون ماسك، هو مخترع عملات بيتكوين المشفرة. وأورد مجموعة من العوامل التي استند إليها لإثبات ذلك منها:

لغة ++C

وأوضح ساهيل أن أحد أهم المقومات الرئيسة التي تعتمد عليها عملة “البيتكوين”، وشبكة تبادلها الإلكترونية المشفرة هي لغة البرمجة “++C”، وهي لغة برمجية يتقنها الملياردير، وكذلك اعتمد عليها بشكل كامل في تطوير أنظمة التحكم في شركته لاستكشاف الفضاء والمريخ ” سبيس إكس”، لذا فهو الأفضل في استخدام تلك اللغة البرمجية.

أسلوب Block chain

تعتمد عملات البيتكوين وتبادلها بشكل رئيس على أسلوب الوحدات أو كما يعرف بـ Block chain، وهو نفس أسلوب عمل إسطوانة “الهايبرلووب”، والتي عرض فكرة عملها ماسك في 2013؛ لحل مشكلات المرور.

عملة المريخ

ويتعبر إيلون ماسك أحد المؤسسين الأساسيين لخدمة الدفع الإلكتروني والتحويل المالي “PayPal”، كما أنه يسعى من خلال شركته “سبيس إكس” نحو فتح عالم جديد يعيش فيه البشر على سطح المريخ، لذا يقول ساهيل إن البيتكوين هي عملة أعدها ماسك للدفع والتعامل بها على المريخ، حيث لا مكان للعملات النقدية التقليدية.

ما موقف ماسك؟

ونفى ماسك عبر حسابه الرسمي على “تويتر” علاقته بالعملة، وذلك ردًا على أحد متابعيه، الذي سأله عن صحة الشائعات التي تقول إنه يقف وراء “البيتكوين”.