أشتون: لا توجد أي وساطة أوروبية بمصر

القاهرة - قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن الاتحاد لا يلعب دور الوساطة بمصر، وذلك في تصريحات عقب لقائها بالقاهرة الخميس مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وفي تصريحات للصحفيين قالت أشتون إن "الاتحاد الأوروبي لا يلعب دور الوساطة بأي شكل، لكننا نؤكد على أهمية استيعاب الجميع" مشيرة إلى أن المناقشات ركزت على عدم استبعاد أي طرف من العملية السياسية.

وأضافت أشتون أنها بحثت مع السيسي الوضع في سيناء وسبل المضي قدماً في العملية السياسية.

وكان بيان للاتحاد الأوروبي قد ذكر أن أشتون بحثت مع الرئيس المؤقت كيفية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر خلال المرحلة الانتقالية.

وقال مصدر بالاتحاد إن اللقاء الذي استمر قرابة 45 دقيقة تناول عدداً من القضايا الثنائية أهمها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وتقديمه مساعدات اقتصادية، من خلال عرض ما تم بين أشتون وصندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستثمار في مصر.

كما قال مصدر بالرئاسة المصرية إن منصور أكد للمسؤولة الأوروبية "التزام الدولة بخارطة الطريق، التي تم رسمها في الإعلان الدستوري والالتزام بنتائج ثورة 30 يونيو، وما تمخضت عنه إرادة الجماهير".