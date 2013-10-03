تركيا تستعد لإنتاج نظام صاروخي

أنقرة- قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع، الخميس، إن تركيا ستوقع على الأرجح اتفاقا للتعاون المشترك في انتاج نظام دفاع صاروخي مع شركة صينية تخضع لعقوبات أميركية بعد أن قدمت أقل عطاء بقيمة 3.44 مليار دولار.

وقال وكيل الوزارة لصناعات الدفاع بوزارة الدفاع التركية، مراد بيار، للصحفيين: إن تركيا قد تضع اللمسات النهائية للاتفاق مع شركة تشاينا بريسيشن ماشيناري ايمبورت اند اكسبورت، لاستيراد وتصدير المعدات الدقيقة خلال ستة أشهر.

وعبرت الولايات المتحدة عن بواعث "قلق جادة" بشأن تعاون تركيا عضو حلف شمال الأطلسي مع الشركة الصينية التي تخضع لعقوبات لانتهاكها قانون حظر انتشار الأسلحة المتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وقال بيار: "إن تركيا لا تتبادل أية معلومات خاصة بنظم دفاع حلف شمال الأطلسي مع الصين وإنه إذا مضى الاتفاق قدما فإن كل الانتاج تقريبا سيتم في تركيا".

وذكرت مصادر بحلف الأطلسي أن تعاون تركيا مع الصين بشأن هذا النظام يمكن أن يثير تساؤلات بشأن مواءمات التسليح والأمن.

وبالنسبة للصين سيكون الاتفاق انفراجة في سعيها لأن تصبح موردا لأسلحة متقدمة.

وبين بيار أن عطاء الشركة الصينية جاء أقل كثيرا من نظم منافسة من روسيا وشركات اميركية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "إن نظام يوروسام إس.إيه.إم.بي/ تي الفرنسي الإيطالي جاء في المرتبة الثانية وعطاء شركة رايثيون وهي شركة أميركية تصنع صواريخ باتريوت جاء في المرتبة الثالثة"، كاشفا عن شطب عطاء روسي.