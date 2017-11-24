طرح تذكارات للمشاهير في مزاد إلكتروني بنيويورك

طرحت في مزاد علني إلكتروني، كلمات أغاني بخط المغنيين الشهيرين، بوب ديلان ومايكل جاكسون، وشهادة الوفاة الأصلية لفنان الراب توباك شاكور… ويعتبر هذا غيض من فيض 1100 قطعة من تذكارات المشاهير، مطروحة في مزاد على الإنترنت.

وقال بيتر سيغل، رئيس دار مزادات (غوتا هاف روك آند رول)، وهو يعرض شهادة الوفاة الأصلية لتوباك شاكور:” نعتقد أنها مهمة جداً؛ بسبب الغموض المحيط بموته”.

وأضاف:” تعرفون من قتله… لذا نعتقد أنها ستجلب أموالاً كثيرة”.

كما تعرض في المزاد عشرات الخطابات، التي كتبها شاكور وهو في السجن، لأحد أصدقائه.

وتطرح في المزاد أيضًا، كلمات أغنية (لايك أيه رولينغ ستون)، بخط يد ديلان، وهي الأغنية التي غناها في ستينيات القرن الماضي. وكذلك أغنية (بيلي جين)، التي غناها مايكل جاكسون في 1982.

ومن بين المعروضات المهمة في المزاد، جمجمة بشرية، عليها توقيع الرسام السريالي سلفادور دالي.

وقال سيغل:”هناك الكثير من الاهتمام بثقافة البوب في أنحاء العالم، والناس يريدون قطعة منها، خاصة من فنان محبوب”.

وتتراوح المبالغ التي يقدر أن تجلبها هذه القطع، بين مئات الدولارات وعشرات الآلاف. ويستمر المزاد حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.