بالصور.. العثور على حطام طائرة بريطانية شاركت بالحرب العالمية الثانية

نجحت مجموعة من علماء الآثار في العثور على طائرة حربية تابعة للجيش البريطاني من طراز “سوبرمارين سبتفاير” في إحدى مدن مقاطعة لنكولنشاير في بريطانيا بعد ما يقرب من سبعة وسبعين عامًا على اختفائها .

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية سقطت الطائرة في حقل ريفي جنوب ضاحية أويرسبي، بإقليم لنكولنشاير بعدما فقد قائد الطائرة السيطرة عليها إثر تعرضها لإصابة خلال معركة في اليوم الرابع من شهر يوليو/تموز العام 1940.

و سقطت الطائرة على بعد 11 ميلًا فقط من القاعدة العسكرية التابعة لها، ونجحت القوات البريطانية المشاركة في الحرب العالمية الثانية آنذاك في العثور على جثمان قائد الطائرة، و لكن لم تتوصل إلى موقع سقوط الطائرة .

وتم دفن قائد الطائرة الحربية في مسقط رأسه بمدينة أنغلزي، أقصى غرب شمال ويلز، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو/تموز العام 1940م، و تمت دعوة أسرة قائد الطائرة للاطلاع على طائرة الفقيد كنوع من أنواع التكريم له.

وتم العثور على حطام الطائرة على عمق 20 قدمًا تحت الأرض بواسطة مجموعة من علماء الآثار برفقة فريق بحثي من جامعة ويتشر البريطانية .