اعتقال طالب مغربي شوه وجه معلمته بأداة حادة (فيديو)

اعتقلت الشرطة المغربية، طالبًا اعتدى على معلمته وأصابها بجروح حادة في منطقة الوجه، لأسباب مبهمة.

وأعلنت الشرطة في مدينة الدار البيضاء، القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا اعتدى على معلمته، بعد أن اعترضها في الطريق، ووجه لها ضربات على وجهها بأداة حادة.

ووفقًا للشرطة، فأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة، تمهيدًا لتحويله إلى القضاء، عقب استكمال التحقيقات اللازمة في القضية لكشف ملابساتها، والأسباب التي دفعت بالطالب للاعتداء على معلمته.

ويحذر تربويون في المغرب من تنامي ظاهرة اعتداء الطلبة على معلميهم، مشددين على ضرورة أن تنبه السلطات لذلك، لكونها باتت تهدد ظروف التعليم في المؤسسات وخارجها، وتثير خوف المدرسين وأولياء الأمور.