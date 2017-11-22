حقيقة مشاركة روبرت دينيرو في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المصرية والعربية، أخبارًا تفيد بوصول النجم العالمي روبرت دينيرو إلى القاهرة، للمشاركة بفعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائي.

لكن ضيوف المهرجان الذي بدأ فعالياته الاثنين، فُوجئوا بغياب دينيرو، الأمر الذي أثار جدلًا بين الضيوف ودفعهم إلى اتهام إدارة المهرجان وقناة “دي إم سي” الراعية للمهرجان، بالخداع وترويج أخبار كاذبة.

وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصلت “إرم نيوز” مع رئيسة إدارة المهرجان “ماجدة واصف” التي قالت:”التقى الفنان المصري خالد النبوي، الفنان العالمي في لوس أنجلوس، والتقط معه مجموعة من الصور ونشرها على حساباته، وكتب معلقًا انتظروا المفاجأة، فظن الناس أن دينيرو في القاهرة، وأنه أحد ضيوف المهرجان”.

وقالت واصف:”تصورت أن دينيرو في القاهرة، وأن خالد النبوي بصحبته، لذا اتصلت تليفونيًا بزوجة خالد النبوي وأخبرتني بهذه التفاصيل، علمًا بأن إدارة المهرجان دعت دينيرو بالفعل لكن بسبب خلاف في وجهات النظر، باءت المساعي بالفشل”.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 39 انطلقت الثلاثاء، ومستمرة حتى الـ 30 من الشهر الجاري، في حين يشارك بالمهرجان 53 دولة.