روبوت جديد يمكن التحكم بحركته بواسطة الجسد (صور وفيديو)

كشفت شركة “تويوتا” عن جيل جديد من “روبوت T-HR3” يسمح للمستخدم أن يخوض تجربة الرؤية من منظور الروبوت، ويتحكم في حركته كاملة عبر جسده، وفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني.

ويعتمد التحكم في الروبوت الجديد على ارتداء نظارة واقع افتراضي “HTC Vive VR” ، التي تتيح للمستخدم الرؤية من زاوية رؤية الروبوت، كما أنه يقف بداخل منصة ثابتة يرتدي بداخلها سترة تسمى Master Maneuvering System.

وهذه السترة عبارة عن أذرع صناعية مزودة بمستشعرات عالية الدقة، تلتقط حركة أذرع المستخدم وتقوم بإرسالها في الوقت الفعلي إلى الروبوت، ليحاكي حركته في ذات الوقت.

ويحمل نظام “MMS” للمحاكاة مجموعة مستشعرات كبيرة بداخل أجزائه 29، التي تلتقط أي حركة يقوم بها المستخدم عبر ذراعيه وحتى أصابع يديه.

ويبلغ طول الروبوت حوالي 1.54 متر بوزن 75 كيلوغرامًا، وقد تم تطويره من أجل مساعدة البشر في المنازل وخاصة ذوي الإعاقة، ومساعدة عمال المصانع للحفاظ على حياتهم مع إتمام المهمات الخطرة، إلى جانب إمكانية الإنقاذ ورفع الأنقاض في حالة الكوارث الطبيعية.