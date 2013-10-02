دبي تطلق مشروع قناة بقيمة 545 مليون دولار

دبي - تنوي دبي إنفاق ملياري درهم (545 مليون دولار) لإنشاء قناة في وسط الإمارة ضمن سلسلة مشروعات إنشائية يجري تدشينها مع تعافي الإمارة من أزمة الديون التي حدثت في 2009-2010.

وقالت حكومة دبي إنّ القناة ستمتد ثلاثة كيلومترات من حي للأعمال إلى ساحل الإمارة على الخليج لتنشئ واجهة بحرية جديدة في مشروع يتضمن فنادق ومراسي ومنشآت سياحية أخرى.

ولم تقل الحكومة كيف ستموّل المشروع الذي من المقرر إكماله بحلول عام 2017.

ويقول المسؤولون في دبي إنّ ديون الإمارة أصبحت تحت السيطرة وإنهم يستثمرون للاستفادة من النمو الاقتصادي القوي المتوقع في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.