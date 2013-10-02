مصر تلغي وزارة اﻹعلام

القاهرة- (خاص) من سامح لاشين

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على تعديل 3 مواد خاصة بإنشاء 3 هيئات لتنظيم الإعلام الرسمي.

وقال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إن اللجنة وافقت على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليكون بديلا لوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.

وبين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له موازنة خاصة مستقلة وشخصية اعتبارية ويقوم بالإشراف على مرافق الإعلام العام و الخاص والحزبي و المسموع والمرئي والصحف الإلكترونية.

وأضاف أنه ينظم إنشاء الصحف و قضايا البث ويشرف على التزام هذه المؤسسات بالدستور وأخلاقيات المهنة ويتدخل لمنع الممارسات الاحتكارية ومعرفة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية المختلفة .