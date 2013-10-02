مصر.. لجنة لتنفيذ حظر نشاط الإخوان

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لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار؛ لإدارة ملف أموال جماعة الإخوان المسلمين ووقف نشاطها.