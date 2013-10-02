مصر.. لجنة لتنفيذ حظر نشاط الإخوان

القاهرة - قالت الحكومة المصرية الأربعاء إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وإدارة أموالها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.
وكانت مصادر قضائية قالت إن محامياً عن جماعة الإخوان المسلمين استأنف يوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وإن جلسة 22 أكتوبر تشرين الأول الحالي تحددت لنظر الاستئناف.