المدير الفني لاستوديوهات “ديزني” في عطلة بعد تصرفات “غير مناسبة”

أعلن المدير الفني لاستوديوهات “ديزني“، جون لاسيتير، وهو من أبرز الأسماء في أوساط أفلام الرسوم المتحركة، الثلاثاء، أنه سيكون في عطلة من ستة أشهر بعد تصرفات “غير ملائمة” تجاه موظفين في الشركة من بينها “معانقات من غير موافقة الطرف الآخر”.

وفي بيان داخلي أرسلته “ديزني” إلى وكالة فرانس برس ” قدم لاسيتير (60 عامًا) مخرج أفلام مثل: “توي ستوري “(1995) و “كارز” (2006)، اعتذارته “إلى أي شخص تعرض لعناق غير موافق عليه، أو اي تصرف قد يكون تجاوز الحدود بأي شكل من الأشكال”، وبدر منه.

وأقر جون لاسيتير بأنه فشل في نشر أجواء “من الثقة والاحترام” في الاستوديوهات، وأضاف “كانت لي أحاديث صعبة في الفترة الأخيرة، كانت أليمة جدًا بالنسبة لي، فليس من السهل مواجهة الخطوات الناقصة التي نرتكبها إلا أنها الطريقة الوحيدة للتعلم”.

وسمح المخرج الحائز على بضع جوائز أوسكار لشركة “بيكسار”، بالتحول إلى أحد أشهر استوديوهات أفلام الرسوم المتحركة في العالم.

وكان فيلم “توي ستوري” أول فيلم طويل يحرك بواسطة حاسوب، وهي تقنية أصبحت المعيار المعتمد لاحقًا، ومنذ هذا الفيلم فاز استوديو “بيكسار” بـ13 جائزة أوسكار وأصبحت فرعًا من مجموعة “والت ديزني”.