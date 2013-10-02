قوى فلسطينية تدعو إلى مقاطعة "جي فور أس"

رام الله – من محمود الفروخ

ناشد منسق القوى الوطنية والإسلامية برام الله، عصام أبو بكر المملكة العربية السعودية إلى مقاطعة الشركة العالمية "جي فور أس" للحماية التي تعمل على تأمين الحماية للمعتقلات الإسرائيلية ومراقبة الأسرى وتعذيبهم دون وجود دليل واضح وثابت على تورطها في ذلك.

ودعا أبو بكر في مؤتمر صحفي في رام الله عقدته "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل" إلى سحب الاستثمارات من الشركة، وفرض العقوبات عليها، مؤكدا أخذها عطاءات بحماية وتأمين موسم الحج الفلسطيني لهذا العام.

وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس، الشيخ عكرمة صبري، إن التعامل مع هذه الشركة "حرام شرعا بسبب طبيعة عملها في فلسطين من خلال بناء المعتقلات ومساعدتها في تعذيب الأسرى ومراقبتهم".

ونوهت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سحر رمسيس، إلى أن هذه الشركة لها نشاطات على الحواجز الإسرائيلية وفي تأمين المستوطنات، مطالبة البرلمان الأوروبي بمقاطعة الشركة في المجالات كافة.

يذكر أن شركة "جي فور أس" للحماية تعمل في أكثر من 16 دولة عربية.

صبري: التعامل مع شركة G4S حرام شرعا