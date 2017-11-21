وزير الداخلية العراقي يزور عائلة عبدالحسين عبدالرضا في الكويت

زار وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، عائلة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا على هامش زيارته لدولة الكويت، ضمن وفد الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الأعرجي قدم لعائلة الفنان التعازي والمواساة بمصابهم، مشيدًا بالفنان الكبير، ومواقفه الوطنية تجاه بلده، وقضايا أمته.

من جهتها ثمنت عائلة الفنان الراحل اللفتة الكريمة من الوزير؛ مقدرين عاليًا مشاعره الإنسانية، التي تبين عمق علاقة الأخوة بين العراق ودولة الكويت.

توفي الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في آب/ أغسطس الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض، أدخله أحد المستشفيات البريطانية إثر تعرضه لجلطة حادة في القلب.

وشكّل رحيل الفنان الكويتي صدمة للوسط الفني، والجمهور العربي، وحظي خبر وفاته باهتمام كبير، حيث جمع العرب على اختلاف مذاهبهم، وجنسياتهم في مشهد قلّما يحوزه فنان عربي.