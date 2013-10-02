مصرية تقتل ابنها بعد تبوله على نفسه

إرم - (خاص) لم تدرك والدة طفل مصري أنها ستفقد ابنها نتيجة إصابته في "البول اللا إرادي"، وتبوله على نفسه دون أن يقصد أثناء نومه، إلا بعد أن وجدت نفسها "فجأة" متهمة بقتله.

وكان مقدم ورئيس في مباحث قسم امبابة في مصر، تلقى بلاغ من مستشفى القصر العيني يفيد بوصول طفل يدعي احمد رامي نبيل 3 سنوات مصاب بكسر في الجمجمة وتوفي فور وصوله المستشفى.

وبانتقال رئيس المباحث، وسؤال والد الطفل، قرر أنه توفي نتيجة ضرب أمه له على وجهه، وأدى ذلك لسقوطه على رأسه بالأرض لتبوله على نفسه، وتبين إن الأم تدعى هبه عبد الهادي 25 عاماً.

تم القبض عليها، وتحرير محضر وإخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.