ديوكوفيتش: خصمي حالياً أهم من المستقبل

باريس- لا يهتم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بمن سيواجه في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الاربع الكبرى للموسم الحالي وهو يفضل التركيز على الدور الاول الذي سيواجه فيه البلجيكي ديفيد جوفين في الأسبوع المقبل.

ولم يسبق لديوكوفيتش الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة وهي بذلك تشكل اهمية كبيرة بالنسبة له حتى ينضم الى نخبة من اللاعبين الذين حملوا القاب البطولات الأربع الكبرى ومن بينهم الاسباني رفائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وفاز ديوكوفيتش على نادال في نهائي بطولة مونت كارلو للاساتذة في الشهر الماضي وقال في مؤتمر صحفي الجمعة "الفوز بمونت كارلو كان مهما بالنسبة لثقتي في نفسي.. انها البطولة الاهم قبل فرنسا المفتوحة ولقد فزت فيها على افضل لاعب على الملاعب الرملية."

واضاف اللاعب الصربي قوله "هذه هي البطولة التي أود الفوز بها وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك."

وقبل المؤتمر الصحفي طلب المسؤول عن الترتيب من الصحفيين عدم توجيه اي اسئلة الى ديوكوفيتش عن الادوار اللاحقة للبطولة أو عن القرعة والتركيز على الدور الأول فقط.