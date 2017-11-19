سيارة قائد معركة برلين ضد هتلر معروضة للبيع بمبلغ صادم (صورة)

عرضت سيارة المارشال في الجيش الأحمر السوفياتي غيورغي جوكوف، قائد معركة برلين في الحرب العالمية الثانية، للبيع بمبلغ ضخم، على شبكة الإنترنت.

والسيارة التي يصل عمرها إلى حوالي سبعة عقود، هي من نوع ليموزين، ويقول بائعها، إنها كانت مخصصة للمارشال جوكوف، الذي قاد الجيش الأحمر إلى عاصمة الرايخ الثالث، في الحرب العالمية الثانية، ضد الجيش النازي بقيادة أدولف هتلر، وهي معروضة على موقع “أفيتو” الإلكتروني، للبيع بسعر 45 مليون روبل (حوالي 762 ألف دولار).

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيع المذكور، فإن هذه السيارة من طراز “زي إيه اس 110” روسية الصنع، ووضعتها السلطات السوفيتية في العام 1949، أي بعد 4 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحت تصرف المارشال جوكوف.

ويذكر البائع في إعلانه، أن المارشال جوكوف، أطلّ في التاسع من مايو/أيار عام 1950، من هذه الليموزين بالذات؛ ليحيي الجماهير والحشود العسكرية، خلال الاحتفالات والعروض العسكرية التي أقيمت في منطقة أوديسا العسكرية على البحر الأسود؛ احتفاء بالنصر الذي تحقق في الحرب العالمية الثانية .

وأبلغ البائع وكالة “نوفوستي” الروسية الحكومية، بأن لديه كافة الصور والوثائق، التي تؤكد أن المارشال جوكوف، كان يتنقل على متن هذه السيارة.