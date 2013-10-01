غيغز.. أرقام قياسية لا تنتهي

لندن - تركت البداية السيئة لمانشستر يونايتد هذا الموسم الفريق في حالة من التخبط في ظل متابعة دقيقة لديفيد مويز مدرب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلا أن رايان غيغز ظهر بشكل مطمئن قبل مواجهة شاختار دونيتسك الاوكراني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وتدرب اللاعب الويلزي البالغ من العمر 39 عاماً في الملعب التدريبي للفريق في كارينجتون اليوم الثلاثاء.

وفي حالة استعانة مويز بلاعب الوسط المتألق الأربعاء امام شاختار سيرفع غيغز رصيده إلى 145 مباراة في البطولة الاوروبية بما في ذلك التصفيات وهو ما يدفعه للتفوق على راؤول المهاجم السابق لريال مدريد في عدد مرات الظهور بالمسابقة.

ونال غيغز 13 لقباً في الدوري الانجليزي الممتاز ولقبين بدوري أبطال اوروبا تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون وهو ضمن الطاقم التدريبي لمويز إلا أن أمامه مساحة للعب.

وكان رد فعل غيغز في مقابلة على موقع النادي على الإنترنت عندما تم إبلاغه بالرقم القياسي الذي يمكن أن يحققه "حقاً؟ يا إلهي . لم أكن أعرف هذا. إنها بطولة كبيرة وقد كنت محظوظاً بما يكفي للفوز بها مرتين وخوض عدد من المباريات المميزة."

وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين الكبار الذين نالوا هذا الشرف في البطولة وكان راؤول أحد هؤلاء. إنه يمتلك سجلاً تهديفيا رائعاً ونال اللقب ثلاث مرات."

وتابع غيغز صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الظهور مع يونايتد "إذا استطعت تجاوزه فان هذا سيكون من مصادر شعوري بالفخر الكبير."