حزب النور يلتقي أشتون بناء على طلبها

حزب النور يلتقي أشتون بناء على طلبه...

حزب النور السلفي يلتقي اشتون بناء علي طلبها

ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي تلتقي عددا من المسؤولين المصريين برفقة وفد من البرلمانيين المصريين السابقين كانوا في زيارة للبرلمان البلجيكي والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

القاهرة- (خاص) من محمد عنز

 

  أعلن شريف طه، المتحدث الرسمي بإسم  حزب "النور السلفي" أن وفدا من الحزب سوف يلتقي الأربعاء كاثرين أشتون ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي وذلك بناء على طلب منها.

 

ومن المنتظر وصول الضيفة الأوربية الكبيرة - التي ستلتقي عددا من المسئولين المصريين-في السابعة مساء اليوم الثلاثاء  برفقة وفد من البرلمانيين المصريين السابقين كانوا في زيارة   للبرلمان البلجيكي والاتحاد الأوربي في بروكسل .

 

 ويضم الوفد المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق  عن حزب النور، ومحمد عبد العليم القيادي بحزب الوفد، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة.

 

 

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