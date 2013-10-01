حزب النور يلتقي أشتون بناء على طلبها

القاهرة- (خاص) من محمد عنز
أعلن شريف طه، المتحدث الرسمي بإسم حزب "النور السلفي" أن وفدا من الحزب سوف يلتقي الأربعاء كاثرين أشتون ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي وذلك بناء على طلب منها.
ومن المنتظر وصول الضيفة الأوربية الكبيرة - التي ستلتقي عددا من المسئولين المصريين-في السابعة مساء اليوم الثلاثاء برفقة وفد من البرلمانيين المصريين السابقين كانوا في زيارة للبرلمان البلجيكي والاتحاد الأوربي في بروكسل .
ويضم الوفد المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب النور، ومحمد عبد العليم القيادي بحزب الوفد، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة.