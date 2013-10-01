حزب النور يلتقي أشتون بناء على طلبها

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ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي تلتقي عددا من المسؤولين المصريين برفقة وفد من البرلمانيين المصريين السابقين كانوا في زيارة للبرلمان البلجيكي والاتحاد الأوروبي في بروكسل.