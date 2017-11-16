كيف يؤثر ذكاء المدير على أداء الموظفين؟

يعتقد البعض أن وجود مدير ذكي شيء جيد، ولكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن هذا ليس صحيحًا في معظم الأحيان.

حيث أجرى باحثون دراسة استقصائية تضم 350 مشاركًا، ووجدوا فيها أن زيادة معدل ذكاء أرباب العمل عن موظفيهم بـ 18 نقطة يؤدي إلى فقدان الاحترام المتبادل بين الرئيس والمرؤوس، ويؤثر سلبًا على أداء الموظفين.

وبحسب صحيفة “ديلي مل” البريطانية، أثبتت النتائج وجود صلة قوية بين الذكاء والأداء، ووجد العلماء أن معدل الذكاء الأمثل للمدير هو حوالي 120، ومع ارتفاع المعدل أو انخفاضه يبدأ الأداء في الانخفاض.

وأجرى جون أنتوناكيس، من جامعة لوزان بسويسرا، الدراسة التي اختبرت معدل الذكاء لـ 350 مديرًا متوسطًا، وطلبت من موظفيهم تقييم أدائهم.

وأراد جون أن يدرس التطبيق الواقعي لفكرة أن الأذكياء من الناس يجب أن يكونوا في أدوار قيادية، ولكن أبحاثه أثبتت عكس ذلك.

فكلما زاد ذكاء المدير بالمقارنة بموظفيه، زادت الفجوة في التواصل، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الأداء.