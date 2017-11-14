مشاركة لافتة للسعودية في معرض دبي الدولي للطيران (فيديو إرم)

شهد معرض دبي الدولي للطيران في دورته الـ 15 المنعقدة حاليًا، مشاركة لافتة من السعودية، التي تسعى إلى تطوير قطاعات التصنيع لديها ضمن رؤية المملكة 2030.

وتنوعت المشاركة السعودية لتشمل عدة مجالات، من بينها الصناعات الدفاعية، وتتضمن الطائرات بدون طيار وقدرات الأمن السيبراني المعتمدة على كفاءات وطنية.

ويعرض المشاركون السعوديون كذلك آخر ما توصلت إليه المملكة، في مجال صيانة وتصنيع أجزاء الطائرات.

وانطلقت فعاليات هذه الدورة من معرض دبي للطيران 2017، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأحد الماضي، بحضور نحو 1200 عارض من 63 دولة.

وسجل المعرض، خلال أول 48 ساعة من إطلاقه، صفقات بلغت نحو 23 مليار دولار، وسط توقعات بالمزيد خلال ما تبقى من أيام المعرض.