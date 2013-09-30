ديون الأردن ترتفع إلى 17.6 مليار دينار

عمان- (خاص) من شاكر الجوهري

ارتفع الدين الأردني العام الى 17 مليار و632 مليون دينار في نهاية تموز/يوليو من العام الحالي مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستوى الدين في نهاية 2012.

وقالت وزارة المالية في نشرة خلاصة التطورات المالية لنهاية تموز/يوليو من العام الحالي إن قيمة الدين العام ارتفعت 1052 مليون دينار وبنسبة 6.3% ليشكل مجموع الدين 73.5% من الناتج الاجمالي المقدر للعام الحالي 2013، وبانخفاض نقطتين مئويتين عن مستواه من الناتج للعام الماضي 2012.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتفع الرصيد القائـم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهايـة شهر تموز/يوليو بحوالي 468 مليون دينار إلى خمسة مليارت و400 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4 مليارات و932 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز/يوليو 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 38.5 مليون دينار منها 34.1 مليون دينار أقساط و4.4 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز/يوليو 2013، ليصـل إلى حوالي 12 مليار و232 مليون دينار أو ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما مقداره 11 مليار و648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 584 مليون دينار.

وبحسب البيانات، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 722.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 138.2 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز/يوليو 2013 بحوالي 793 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي حوالي 71 مليون دينار.