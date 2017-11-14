قطر توكل مهمة توفير المواد الغذائية للقطاع الخاص بالكامل

أعلنت شركة “حصاد” القطرية، عن تسليم مهمة توفير المواد الغذائية التي تحتاجها السوق المحلية بالكامل للقطاع الخاص في البلاد.

وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، أنه وصلت آخر شحنة من المواد الغذائية التي قامت شركة حصاد بتوفيرها قبل أيام.

بذلك، سيكون القطاع الخاص مكلفًا باستيراد السلع الغذائية بمختلف أصنافها من الخارج، بعد أن تمكنت “حصاد” من إقامة علاقات تجارية مع عديد من الدول المصدرة.

وأعرب محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لـ”حصاد”، عن “ثقته بقوة القطاع الخاص، وقدرته على تولي المهمة بكل كفاءة”.

وأضاف في البيان: “شركات القطاع الخاص أثبتت كفاءة عالية في توفير سلع متنوعة من بلدان مشهود بكفاءة منتجاتها وبأسعار مناسبة، خلال الفترة الماضية”.

وكانت “حصاد”، تكفلت منذ مقاطعة دول عربية لها، بتوفير السلع الغذائية كافة للسوق المحلية، مشيرة إلى أن “حجم المواد الغذائية التي وفرتها بلغ ألف طن يوميًا من الخضراوات ومنتجات الألبان”.

وبدأت الشركة منذ الأسابيع الأولى للمقاطعة، بالتنسيق تدريجيًا مع مؤسسات القطاع الخاص، للمساعدة في تولي الاستيراد من الخارج.

ووفرت “حصاد” المنتجات الغذائية من أكثر من 10 دول، خلال الشهور الماضية، منها: تركيا والكويت وإيران وأذربيجان وسلطنة عمان ولبنان، طبقًا لمواصفات السوق المحلية.

وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في الـ 5 من يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.