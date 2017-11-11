مصر تسعى لتوفير 11مليون فرصة عمل بحلول 2030

كشفت مسؤولة مصرية، اليوم السبت، أن بلادها تسعى لتوفير 11 مليون فرصة عمل من خلال مضاعفة معدلات الاستثمار بحلول العام 2030.

وقالت نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، نهال المغربل، خلال مؤتمر “فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل” اليوم، إن “الحكومة تستهدف مضاعفة معدل الاستثمار من 16% إلى 30%، وخفض معدلات البطالة من 12% لتصبح 4% بحلول 2030.

وأضافت، أن “انفاق مليار جنيه في الاستثمار الصناعي سيوفر 900 فرصة عمل جديدة، وأن الحكومة تسعى أيضاً لزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية”.

وأشارت إلى أن مصر ستوفر 11 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات معينة وزيادة نسبة مشاركة المرأة من 23% لتصل إلى 35%.