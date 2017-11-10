لماذا أعلنت شاكيرا تأجيل جولتها الأوروبية بشكل مفاجئ؟

أعلنت لايف ناشيون، الشركة المنظمة لحفلات المغنية الكولومبية شاكيرا، أنها ستؤجل مواعيد العروض بأمر من الأطباء، وجاء في البلاغ: “يؤسفنا أن نعلن تأجيل تاريخ جولة tournée El Dorado World Tour، التي كانت مقررة أيام 10 و 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في باريس، و12 من الشهر الجاري بانتويرب في بلجيكا و 14 من الشهر الحالي في امستردام بهولندا، وذلك بأمر من الأطباء، لأن المغنية لم تتعافَ على مستوى حبالها الصوتية”.

وسبق للمغنية أن ألغت قبل أيام الحفلة التي كانت مقررة في 7 من الشهر الحالي في مدينة كولونيا الألمانية.

وكتبت شاكيرا على حسابها في تويتر: “حاولت في الأيام الأخيرة أن استعيد صوتي بشكل كامل، كنت أتمنى أن أتمكن من ذلك في الموعد لأستطيع الغناء في باريس، ولكن خاب أملي ولم يتحقق ذلك، ونصحني الأطباء أن أريح صوتي فترة أطول “.

ونصحت الشركة المنظمة الحاصلين على التذاكر بالاحتفاظ بها، لأن شاكيرا متشوقة للصعود إلى المسرح في أسرع وقت ممكن، وتمت إعادة برمجة حفلاتها ابتداءً من 16 نوفمبر المقبل بمونبولييه في فرنسا.

وشكك عشاق شاكيرا ومتابعوها في الأسباب الحقيقية وراء تأجيل جولتها الأوروبية، واستبعدوا فرضية الوعكة الصحية، معتبرين أن للموضوع علاقة بتورطها في فضيحة أوراق الجنة، بعد اتهامها بتهريب 30 مليون يورو الخاصة بحقوق التأليف إلى جزيرة مالتا.