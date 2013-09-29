بتر أعضاء تناسلية لطفل معاق

عمّان-أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستنتزع طفلا بترت أعضاؤه التناسلية في حال ثبت أنه تعرض إلى إهمال.

وكان طفل معاق يبلغ تسعة أعوام ويعاني من شلل دماغي وصعوبات تعلم أدخل إلى مستشفى البشير بعد أنّ أزيلت أعضاؤه التناسلية صباح الأحد نتيجة هجوم كلاب حسب كلام أهله بينما تجري الجهات المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادثة.

وقالت الوزارة إنه في حال ثبوت إهمال الأهل فإنها ستلجأ إلى نزع الطفل من أسرته بموجب قرار قضائي فور شفائه ومن ثم تودعه في إحدى مؤسساتها الإيوائية لرعايته.

وتابعت أنّ مكتب الخدمة الاجتماعية التابع لها في مديرية تنمية شرق عمان يتابع عن كثب حالة طفل الذي يرقد في مستشفى البشير.