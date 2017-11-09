بالصور.. تعرف على مخيم هتلر الذي تحول إلى أكبر منتجع سياحي في العالم

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا جديدة، تظهر التحول الكبير لمخيم عطلات النازية الذي بناه الزعيم أدولف هتلر، وأصبح منتجعًا فاخرًا على واحد من أرقى الشواطئ في ألمانيا.

وقالت الصحيفة، اليوم الخميس، إن الشقق تباع في منتجع “برورا” بما يزيد قليلاً عن 500 ألف جنيه إسترليني، في تحول كبير بالمنتجع؛ الذي تم التخلي عنه أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939.

واستولى المطورون على المنتجع الذي يقع على جزيرة روجن برورا سوليتير، ولكن الموقع لا يمكن التعرف عليه الآن، حيث تبدو المباني مزودة بمساحات داخلية فاخرة وحمامات سباحة.

وأوضحت الصحيفة أنه بالفعل بيع 95% من الشقق في المجمع الأولي، إذ جرى شراؤها بمبلغ بين 297.857 و 553.163 جنيه إسترليني للشقق المطلة على البحر.

ونظرًا لأن المنتجع يعتبر تاريخيًا، يمكن لدافعي الضرائب الألمان المطالبة بتعويضات ضريبية سخية على المشتريات.

وكان القصد من المنتجع -في الأصل- توفير العطلات لـ20.000 من عمال الرايخ الثالث الذين كان يمكنهم الاستفادة من الهواء النقي.

ووقع العديد من المباني الخرسانية على شاطئ البحر تحت سيطرة ألمانيا الشرقية الشيوعية بعد الحرب، وتم تحويل بعضها إلى ثكنات في الحرب الباردة، والآن يتم التجهيز لاستقبال السائحين، مع منتجع صحي ومطاعم عصرية، وفقًا للصحيفة.