ميليسا تعتذر عن إهانتها لمنتخب مصر

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عارضة الأزياء التي قللت من قوة وجدارة منتخب الفراعنة، عادت لتعتذر قائلة "أنا لم أقصد الإساءة، أنا أُحب المصريين، وأتمنى يوما ما أن أزور القاهرة والأهرامات".