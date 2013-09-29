ميليسا تعتذر عن إهانتها لمنتخب مصر

روما ـ بعد تصريحاتها الآخيرة والمثيرة للجدل بخصوص مباراة المنتخبين المصري والغاني القادمة بالتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل عن القارة الأفريقية، تحدثت عارضة الأزياء الإيطالية ميليسا ساتا وصديقة اللاعب الدولي الغاني كيفن برنس بواتينغ معلنةً رجوعها عما قالته سابقاً بشأن مصر.
وكانت صديقة نجم شالكة الجديد والميلان سابقاً قد صرحت مؤخراً متجاهلةً تاريخ مصر الكروي، ومتوقعة أن يعبر منتخب صديقها غانا بكل سهولة للعقبة المصرية على حد تعبيرها.
وأضافت أن صديقها الأسمراني بواتيغ قادر على تفجير المنتخب المصري في المباراة الفاصلة، الأمر الذي ضج به الإعلام المصري، مستغرباً تجاهلها لقيمة منتخب الفراعنه.. وما حققه من بطولات وإنجازات.
هذا وعادت عارضة الأزياء التي تحمل الجنسيتين الإيطالية والأمريكية ميليسا عن كلامها المثير للجدل مؤخراً، لتقول: "أنا لم أقصد الإساءة، أنا أُحب المصريين، واتمنى يوما ما أن أزور القاهرة (مشيرةً إلى عراقة الأهرامات فيها) في المستقبل القريب، وسأكون متواجده في مباراتي الذهاب والإياب لمساندة صديقي".