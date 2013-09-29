الشيخة موزة تطلق أول ماركة أزياء قطرية

الدوحة - ما تزال الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة الأمير الحالي تميم تحتل واجهات الصحف والمجلات العربية والعالمية، بوصفها رائدة في أناقة المحجبات وهي التي ذكرت في أكثر من مناسبة أن الحجاب "ليس فقط حشمة ولكنه أيضاً أناقة وجمال".

وتتميز الأزياء التي ترتديها الشيخة موزة بالأناقة واللمسة العصرية والتناسق بين الفساتين والحقائب والأحذية وما يتبع ذلك من إكسسوارات ويتوج ذلك طريقتها الخاصة بالحجاب.

وتدعم الشيخة موزة حالياً افتتاح أول متجر للملابس المصممة والمصنوعة كلياً في قطر، إذ سيتم افتتاح متجر الأزياء القطري الأسبوع المقبل في مدينة الجوهرة، لتطلق أول ماركة قطرية للأزياء الفاخرة تحت اسم "كيلا QELA" ضمن نشاطات مجموعة شركات قطر للرفاهية التابعة للعائلة المالكة، والتي ترأسها الشيخة موزة شخصياً.

وستعتمد تصاميم "كيلا" على التراث القطري وتشمل منتجات جلدية وأحذية ومجوهرات مستوحاة من الصحراء وتمنح إحساساً بالراحة والأناقة.

يُذكر أن الشيخة موزة حاصلة على بكالوريوس في علم الإجتماع من جامعة قطر وترأس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.