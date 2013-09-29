برشلونة يفقد ميسي أمام سلتيك

برشلونة – (خاص) من نورالدين ميفراني

ينتظر فريق برشلونة الفحوصات الطبية التي يجريها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمعرفة المدة التي سيغيبها عن الملاعب، حيث أصبح مهدداً بالغياب بدرجة كبيرة عن لقاء سلتيك غلاسكو الأسكتلندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وغادر ميسي أرضية الملعب بعد نصف ساعة من مقابلة ألميريا حيث سجل هدفه الثامن هذا الموسم، لكن ألما في الركبة دفعه لطلب التغيير والخروج ليجلس في دكة البدلاء.

وعادل ميسي بهدفه رقم سيزار رودريفيز حيث رفع رصيده للهدف 223 في الدوري الإسباني ودخل ترتيب أحسن 5 هدافين في التاريخ.

كما حقق برشلونة فوزه السابع على التوالي وهو إنجاز تاريخي للفريق الكتالوني حيث لم يسبق له الفوز بأول سبعة لقاءات في الدوري في تاريخه.

ورغم الأرقام القياسية التي حققها الفريق بالفوز بهدفين لصفر على ألميريا تبقى إصابة نجمه ليونيل ميسي أسوأ خبر للفريق في نهاية اللقاء.

وعانى ليونيل ميسي من إصابات مختلفة منذ نهاية الموسم الماضي حيث لعب مصاباً أمام باري سان جرمان في إياب ربع دوري الأبطال وكانت سبباً في عدم قدرة الفريق على مجاراة بايرن ميونيخ في نصف النهائي حيث لعب النجم الأرجنتيني تحث تأثير الإصابة و خرج الفريق بعد الهزيمة ذهاباً وإياباً بسباعية.