روبرت ليفاندوفسكي عاشق مرمى فرايبورغ

بروسيا – (خاص) من نورالدين ميفراني

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بروسيا دورتموند هدفين في مرمى فرايبورغ ليقود فريقه لفوز عريض بخماسية في الجولة السابعة وضمن الصدارة بفارق الأهداف عن حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وأصبح المهاجم البولندي كابوساً مزعجاً لفريق فرايبورغ حيث رفع رصيده في مرماه لعشرة أهداف في 7 لقاءات لعبها، وأصبح مرمى فرايبورغ الأحب لمهاجم بروسيا دورتموند من كل الفرق الأخرى في الدوري الألماني.

وسجّل ليفاندوفسكي لفريق بروسيا دورتموند 80 هدفاً في كل المنافسات و60 هدفاً في مقابلات الدوري الألماني منذ قدومه في صيف 2010 ، لكن مرمى فرايبورغ تلقى 10 أهداف من البولندي مقابل 50 هدف لباقي الفرق.

كما سجل ليفاندوفسكي هدفاً منذ اللقاء الأول في 2010 ، لكنه رفع رصيده من الثنائيات للمرة الرابعة في تاريخ مواجهته لفرايبورغ، علماً أنه لم يسجل في مرماه سوى مرّة وحيدة وكانت في ذهاب الموسم الماضي.

وصعد المهاجم البولندي لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف مهاجم ماينز هانز مولير، ويستعد لمغادرة فريقه في نهاية الموسم نحو فريق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري بعد نهاية عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا في يونيو/حزيران 2014.