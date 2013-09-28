فرح يوسف ترفض الظهور مع أصالة

بيروت ـ أفادت تقارير صحفيّة أن نجمة ”آراب آيدول“ السورية فرح يوسف رفضت الظهور في حلقة من برنامج ”محبوبي أنا“ مع مواطنتها النجمة السورية أصالة نصري.

البرنامج المذكور لا يزال مستمراً بتصوّر حلقاته، وعرض منها حتى الآن حلقة إستضافت فيها يسرى محنوش محبوبها كاظم الساهر، وحلقة أخرى إستضافت فيها كارمن سليمان محبوبتها الفنانة المصرية أنغام، وحلقة ثالثة إستضاف فيها زياد خوري محبوبه النجم اللبناني عاصي الحلاني.

وأوضحت التقارير أن موقف أصالة المعادي للنظام السوري قد يكون سبباً في رفض فرح مشاركتها الحلقة وهي التي وجدت دعماً رسمياً كبيراً خلال مشاركتها بالبرنامج حيث دعت شركة سيرياتيل السوريين للتصويت لها، على عكس المشترك السوري عبد الكريم حمدان الذي قيل بأن شقيقه يقاتل في صفوف المقاومة، وبأنه محسوب على المعارضة.

من جهة ثانية، تحلُّ فرح ضيفة على برنامج ”نورت“ مع الفنانة أروى الى جانب عدد من النجوم، على أن تصوّر الحلقة قريباً، وتأتي مشاركة فرح في سياق استضافة عدد من نجوم ”آراب آيدول“ ضمن البرنامج.