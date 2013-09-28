آرسنال المستفيد الأكبر من تعثر الكبار

لندن- قفز أرسنال إلى صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه سوانزي سيتي مستفيدا من تعادل توتنهام مع تشيلسي 1-1 في قمة في لندن وخسارة مفاجئة لقطبي مانشستر السبت.

وخرج أرسنال بالنقاط الثلاث بعد تألق آرون رامسي الذي صنع الهدف الأول لسيرجي جنابري في الدقيقة 58 وسجل بنفسه الهدف الثاني بتسديدة رائعة ب أربع دقائق.

وقلص سوانزي صاحب الأرض الفارق بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق بن ديفيز الذي استغل إخفاق المدافع بير مرتساكر في تشتيت كرة عالية في الدقيقة 81.

وتلقى أرسنال الخسارة في الجولة الأولى لكنه تعافى وحقق خمسة انتصارات متتالية ليصبح رصيده 15 نقطة من ست مباريات متقدما بنقطتين على جاره توتنهام صاحب المركز الثاني وأربع نقاط على تشيلسي وساوثامبتون.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد عشر نقاط وهو نفس رصيد ليفربول وهال سيتي بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني عشر بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط بعد يوم سيء لمدينة مانشستر التي هيمنت على لقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم.

وخسر مانشستر يونايتد المدافع عن اللقب 2-1 أمام ضيفه وست بروميتش البيون بينما تعثر سيتي أمام استون فيلا وخسر 3-2.