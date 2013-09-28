مورينيو مستاء من سلوك فيرتونن

لندن- اعرب جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي عن استيائه من سلوك يان فيرتونن مدافع توتنهام هوتسبير وطالب بإيقافه بسبب دوره في طرد فرناندو توريس خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

واصطدم فيرتونن بتوريس مرتين وفي كل مرة كان المهاجم الاسباني يتلقى بطاقة صفراء.

وشعر مورينيو بالغضب من فيرتونن خاصة في الواقعة الثانية التي أمسك فيها المدافع وجهه بعد صراع مع توريس على كرة عالية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي "الحكم بذل قصارى جهده لكن بعض اللاعبين الأجانب عندما يأتون إلى انجلترا يحتفظون بنفس ثقافتهم وهذا أمر مؤسف. أعتقد أنه من المخزي أن يفعل المرء شيئا مثل هذا لزميله في نفس المهنة."

وطالب المدرب البرتغالي بإيقاف فيرتونن وعدم فرض عقوبة أخرى على توريس.

وأضاف مورينيو "اتمنى أن تتفهم لجنة الانضباط انه ينبغي مشاركة (توريس) في الجولة المقبلة. البطاقة الحمراء كانت خاطئة بكل تأكيد. لو كنت رئيس لجنة الانضباط لعاقبت (فيرتونن) بالإيقاف مباراة واحدة مع عدم إيقاف فرناندو."