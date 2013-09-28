دبي تستضيف اضخم مهرجان موسيقي

دبي ـ يتواصل في دبي أسبوع دبي للموسيقى الذي تستقبل فيه نجوما من حول العالم حيث تنتهي فعالياته الاحد، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز دبي التجاري العالمي.

ويعد هذا المهرجان اضخم مهرجان تجاري شامل لصناعة الموسيقى يقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

هذا الحدث يشارك فيه المنتج الموسيقي العالمي كوينسي جونز الذي تم ترشيحه 79 لجائزة "Grammy" والتي تعتبر أهم جائزة عالمية موسيقية كما يستضيف المهرجان فريق "Black Eyed Peas" الذي حقق أرباحا وصلت إلى 35 مليون دولار، بالاضافة إلى وليام جيمس آدمز الذي سبق وتعامل مع بريتني سبيرز وجاستين بيبر بالاضافة إلى الفنان "تيمبالاند".

ويتضمن البرنامج مشاركة النجمة الأمريكية سيلينا غوميز عبر حفل غنائي منفرد.

وفي إحياء لذكرى الراحلة ويتني هيوستن ستقدم الفنانة "Belinda" وفرقتها مجموعة من أغنيات هيوستن على مسرح مدينة جميرا.