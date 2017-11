قط عربي بمرتبة “دبلوماسي” في السفارة البريطانية (صور وفيديو)

أصبح قط أردني فريدا من نوعه بعد أن حمل صفة دبلوماسية في السفارة البريطانية في عمان، ويرتدي شارته الخاصة، ويتجول بحرية في أروقة المبنى الخاص لسفارة المملكة المتحدة في العاصمة الأردنية.

وقالت السفارة البريطانية إن القط “الدبلوماسي” كان قبل “المنصب” مشردا في شوارع عمان قبل إنقاذه من السفارة من ماضيه البائس، كما ورد في موقع “رؤيا” الأردني بنسختيه العربية والإنجليزية.

ونقل الموقع عن حساب القط “بالمرستون” مسؤول القطط في وزارة الخارجية البريطانية على “تويتر”، قوله إن المسؤول الأعلى للقطط في مكتب وزارة الخارجية في لندن أصدر قرارا بتعيين القط الأردني المسمى “لورنس عبدون” بمنصب كبير صائدي الفئران في السفارة.

يذكر أن السفارة البريطانية أنشأت للورانس قط العرب حسابا خاصا به على موقع “تويتر” يتضمن صورا خاصة به، ويتابعه عليه أكثر من ألف ومئة متابع، فيما يتابع حسابه 19 من الحسابات الخاصة من نظرائه من الحيوانات الذين يملكون حسابات على موقع التغريدات القصيرة.

Delighted to be chosen as @diplomog Palmerston’s envoy in Amman. Here I am after a tough interview with @edwardoakden. pic.twitter.com/LEqAmZS8pC

— Lawrence of Abdoun (@LawrenceDipCat) October 6, 2017