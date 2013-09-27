برشلونة يتمنى بقاء إنيستا حتى إعتزاله

برشلونة- قال جيراردو مارتينو مدرب فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن النادي يريد إستمرار لاعب الوسط اندريس إنيستا في صفوفه حتى نهاية مسيرته.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن صانع الالعاب البالغ من العمر 29 عاما يشعر بالتردد في تجديد عقده الذي ينتهي في 2015، لكن النادي واللاعب أكدا هذا الاسبوع أن هناك رغبة مشتركة للتوصل إلى إتفاق لتجديد العقد.

وقال مارتينو: "كل ما عبر عنه الرئيس ساندرو روسيل وإنيستا عن استمرار اللاعب مع برشلونة حتى نهاية مسيرته واضح جدا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه مع الميريا في الدوري: "لو كنت الرئيس لأردت أيضا بقاء اللاعبين الكبار في النادي حتى إعتزالهم".

ولم يترك الفائز بجائزة أفضل لاعب أوروبي في موسم 2011-2012 أي مجال للشك بشأن خططه للمستقبل في مؤتمر صحفي عقده الخميس.

وقال إنيستا: "كل ما يمكنني قوله هو أنني اريد إنهاء مسيرتي هنا، هذه هي نية النادي أيضا."

وأضاف: "سوف نتوصل إلى إتفاق ولا توجد تعقيدات أخرى، هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من ست مباريات ويتقدم بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي يملك الرصيد ذاته.