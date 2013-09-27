مصري يفاجئ ركاب طائرة بفعل فاضح

القاهرة – أقدم مصري، مريض نفسي، 40 عاماً، وهو عامل، بمحاولة لممارسة العادة السرية حال دخوله قاعة الرحيل المخصصة لرحلة مصر إلى الرياض.

وأسفرت هذه الواقعة بصالة الترانزيت بالمطار بحالة احتقان شديدة لدى الركاب ومحاولة بعضهم التعدي عليه.

وألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي سفر الراكب المصري بعد أن سيطرت علي الموقف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه، وبالاتصال بزوجته أفادت أنه يعاني من مرض نفسي.

وكان ركاب الطائرة قد فوجئوا به بمحاولته هذا الفعل الفاضح، حيث توجه رائد ومقدم من إدارة تامين الركاب وقاموا بالسيطرة علي الراكب وباقي الركاب قبل التعدي عليه وقامت الشركة بإلغاء سفر الراكب حرصاً علي سلامة باقي الركاب بالرحلة، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة .