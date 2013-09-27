بيريلي تحافظ على مكانها في الفورمولا 1

لندن- قال الإتحاد الدولي للسيارات الجمعة أن شركة بيريلي الإيطالية ستستمر في تزويد فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بالإطارات في العام المقبل.

وأكد الإتحاد الدولي في بيان رسمي أن مجلس رياضات السيارات وافق على السماح للشركة الإيطالية بالإستمرار في تزويد فرق فورمولا 1 بالإطارات.

وأضاف البيان أن هذا الارتباط يستوجب تنفيذ الشروط الفنية وقواعد السلامة من قبل الشركة التي يستمر عقدها الحالي مع البطولة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتوصلت بيريلي إلى توقيع عقود جديدة مع فرق البطولة ومالك الحقوق التجارية بيرني أيكلستون.