كشف تفاصيل جديدة بشأن حساب المواطن السعودي

قالت مصادرسعودية إن “الحاسبة الرسمية لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” في السعودية سيتم الكشف عنها عقب إقرارها بصورة نهائية بما يشمل تفاصيل البرنامج سواء الشرائح التي يشملها الدعم أو مقدار الدعم، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل”.

ونفت المصادر صحة الرابط الذي يتم تداوله على انه رابط يظهر حسابات لمقدار استحقاق الدعم للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

ومن المقرر احتساب مقدار الاستحقاق حسب دخل الأسرة.

ووسط حالة الترقب الشديد من المُسجَّلين ببرنامج حساب المواطن لإيداع أول المبالغ بحساباتهم البنكية؛ يحاول البعض الالتفاف على هذا الترقب وبث أخبار مغلوطة خارج الإطار الرسمي لها بشأن البرنامج.

ومن المتوقع أن تُقر سياسات البرنامج وتُعلن تفاصليه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لصرف أولى الدفعات.

واختار البرنامج، قبل أيام، الأُسر بدلاً من الأفراد لتلقي قيمة الدعم، وذلك لأن الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ويُعرّف البرنامج الأُسرة بأنها “مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل: الزوج، والزوجة، والابن، والبنت، ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في المسكن نفسه، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

وكان توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” إلى البنوك السعودية، كشف عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في البرنامج.