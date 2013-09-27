فينجر يريد الإعتزال في آرسنال

لندن– أكد الفرنسي آرسين فينجر مدرب آرسنال الإنكليزي أنه يريد البقاء مع ناديه الحالي حتى الإعتزال بعد الدعم الذي حصل عليه طوال 17 عاما أمضاها في صفوف الفريق.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي عقد الجمعة أن دعم ستان كرونكه صاحب حصة الأغلبية في أسهم النادي من الأسباب الرئيسية في قراره بالإستمرار ورفض العديد من العروض.

وأضاف المدرب الفرنسي: "اشعر بإمتنان بالغ للنادي لأنه وثق في قدراتي طوال 17 عاما واجهنا فيها النجاح والفشل وتركني أقوم بعملي بالشكل الذي اراه مناسبا."

من جهة اخرى نقلت صحيفة ديلي تليجراف عن كرونكه قوله: " فينجر هو الأفضل لإنه يقوم بعمل رائع".

ويتقاسم آرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز متفوقا بفارق الأهداف على توتنهام هوتسبير بعد ان حصل كل منهما على 12 نقطة من خمس مباريات.